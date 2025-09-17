神聖かまってちゃん・みさこ、浸潤がん診断 精密検査を踏まえ今後の活動方針決める【報告全文】
神聖かまってちゃんの公式Xが、17日に更新。メンバーのみさこが、医師から「2cm以下の浸潤がん」との診断を受けたことを伝えた。
【写真】5月には…ピンクヘアを披露していたみさこ
Xでは「このたび、みさこが健康診断の結果を受け再検査を行ったところ、本日医師より「2cm以下の浸潤がん」との診断を受けました。今後は転移の有無を確認するための精密検査を行い、その結果を踏まえて治療方針を決めてまいります。活動につきましては、本人の体調を最優先に、医師の指導のもとで、無理のない形で続けていければと考えております」と伝えられた。
■報告全文
みさこに関するご報告と今後の活動について
いつもみさこ、ならびに「神聖かまってちゃん」を応援いただき、誠にありがとうございます。
このたび、みさこが健康診断の結果を受け再検査を行ったところ、本日医師より「2cm以下の浸潤がん」との診断を受けました。
今後は転移の有無を確認するための精密検査を行い、その結果を踏まえて治療方針を決めてまいります。
活動につきましては、本人の体調を最優先に、医師の指導のもとで、無理のない形で続けていければと考えております。
日頃より応援いただいている皆さまにはご心配をおかけいたしますが、みさこが安心して治療に専念できますよう、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです。
