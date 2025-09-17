◆世界陸上 第５日（１７日、国立競技場）

ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二が５日目最大の注目選手を口にした。

午後６時半の生放送開始早々、「いよいよ５日目、２００メートルが今日から始まりますが、ノアがさっそくアップしてますね」と大会４連覇に挑む優勝候補・ノア・ライルズ（米国）のアップ映像を見ながらコメントした織田。

「いやあ、これね。１００（メートル）でニコニコしながら銅メダルにいましたけど、内心はそうじゃない」とライルズの心境を推測すると「『２００は俺の競技だ！』って、どこかで思ってると思うんですよ。もともと２００が速いってので注目されたんですよね。だからね〜、ちょっと今日は本気のノアが見れると思います」と続けると「いつも本気だけどね」と付け加えた。

さらに日本勢についても触れ、５大会連続６度目の代表となる、ベテラン・飯塚翔太（ミズノ）について「飯塚は絶対、外さない男なんで素晴らしい」と評価。８月に日本歴代３位タイの２０秒１１をマークした勢い抜群の鵜沢飛羽（ＪＡＬ）や水久保漱至（宮崎県スポ協）の名前をあげ、「期待ですね」と話していた。