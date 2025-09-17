¡Ö¤¹¤´¤¤²»¤·¤¿¡×ÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÈþ¿ÍÈë½ñ¤¬Ìµ»üÈá¤Ê¡ÈÃÝÅá¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡É¤ËÌåÀä¡Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷»Ò¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÊóÉü¤Ë´ÑµÒ¤â¥É¥ó°ú¤
¡ÚWWE¡ÛSMACK DOWN¡Ê9·î12Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¿¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢¡¦¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ¿ÍÈë½ñ¡¢Ìµ»üÈá¤Ê¡ÈÃÝÅá¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡É¤ËÌåÀä
¡¡ÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë»Å¤¨¤ë¡ÈÈþ¿ÍÈë½ñ¡É¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡Ö¥±¥ó¥É¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤Î±Â¿©¤Ë¡£Á´Êý°Ì¤Ë°ÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢Ìµ»üÈá¤ÊÊóÉü¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼4Ç¯ÌÜ¤ÎWWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥¥¢¥Ê¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤À¡£ºòÇ¯¥á¥¤¥ó¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤âÉ¨¤ÎÂç²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¡£Éüµ¢¸å¤ÏWWE½÷»ÒUS²¦¼Ô¤ÇÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¡¢Èë½ñ¥ë¥Ã¥¯¤Ç¥¸¥å¥ê¥¢¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Î¡ÈÄ´À°Ìò¡É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¥¢¥Ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö9·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖSMACK DOWN¡×¤Ç¥¸¥å¥ê¥¢ÂÐB¡¦¥Õ¥¡¥Ö¤Î¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥¥¢¥Ê¤¬B¡¦¥Õ¥¡¥Ö¤òÄ©È¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼ê¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤È¶¦¤ËB¡¦¥Õ¥¡¥Ö¤òÂÞÃ¡¤¤Ë¤·¤Æ»î¹ç¤ò¹Ô¤ï¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥É¥á¤ò»É¤½¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤È¹³Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥ß¥Á¥ó¤¬ÃÝÅá¤ò»ý¤Ã¤Æµß½Ð¤ËÅÐ¾ì¡£¥¥¢¥Ê¤¬¤¹¤°¤µ¤Þ¾ì³°¤Ë½Ð¤Æ¥ß¥Á¥ó¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¤â¡¢Ê¢Éô¤Ø¤ÎÃÝÅá¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¿©¤é¤Ã¤ÆÌåÀä¡£ÇØÃæ¤Ë¤â¶¯Îõ¤Ê1È¯¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°ìÉô»Ï½ª¤òÌÜ·â¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤³¤ì¤Ë¤Ï¥É¥ó°ú¤¡£ÊüÁ÷¤ò¸«¼é¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤2È¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥¥¢¥Ê¤Î¤ä¤é¤ìÌò¤Ã¤×¤ê¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¤¹¤´¤¤²»¡×¡Öº£¤Î¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÄË¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØSMACK DOWN¡Ù¡Ë