【MLB】ドジャース 6ー9 フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、2年連続50発でニヤリ→“超”確信歩き（実際の様子）

ドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」でスタメン出場。2点を追う8回、先頭打者として迎えた第4打席で、節目を飾る50号本塁打を放った。

この回から登板したフィリーズ2番手ロバートソンの2球目、内角高めのカットボールを大谷はフルスイング。打球は打球速度113.4マイル（約182.5キロ）、角度37度、飛距離430フィート（約131.1メートル）の特大弾となり、ライトスタンドに突き刺さった。2年連続の50号達成は、MLB史上わずか6人目の快挙となった。驚きだったのは打球そのものだけではない。放った瞬間、大谷は打球の行方を見届けながらゆっくりと歩き出す“確信歩き”を披露。さらには、珍しくニヤリと笑みを浮かべた。普段は淡々とベースを回る大谷だけに、この仕草はファンの胸を大きく揺さぶった。

中継の視聴者からも「ヤバイ鳥肌が」「漫画だよあんた」「MVP！MVP！」といったコメントが殺到。「大谷最高すぎるだろ！！！」と本拠地もファンの歓喜も一気に沸騰した。

確信歩きに沸く観客、そして珍しい笑み。節目の1発は数字以上にファンの心を揺さぶる一打となった。打球と歓声が交錯したその光景は、球場全体を震わせるほど圧巻だった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）