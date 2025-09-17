宇賀なつみ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/17】フリーアナウンサーの宇賀なつみが15日、自身のInstagramを更新。アイスランドの温泉でのショットを公開した。

◆宇賀なつみアナ、温泉ショットを披露


宇賀は「可愛い子ぶってるけど、可愛くない泥パック」とつづり、「ブルーラグーンは、本当に青くて！！」と紹介。アイスランドの温泉で、サウナ通で知られる清水みさととともに泥パックを楽しむ姿を披露した。

この投稿に、ファンからは「可愛い」「楽しそう」「癒される」「一瞬誰かと」「二度見した」「最高」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

