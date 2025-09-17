引退した競走馬が人とふれあいながら余生を送る場所が、石川県珠洲市にあります。地震で被災しながらも、復興に向け、馬と向き合い続ける男性の思いを取材しました。

「スタートしました」



さっそうと走り、多くのファンを沸かせる競走馬たち。



そんな競走馬が余生を送る場所…

それがここ、珠洲ホースパークです。



この場所を立ち上げた1人が、JRAで調教師をしていた金沢市出身の角居勝彦さんです。





金沢市出身・角居 勝彦 さん：「15歳かな、サトノアクセル」Q. 震災前からいる？「そうですね、震災前から」

馬に乗り、近くの海岸を歩きながら、のんびりとした時間を過ごせるのが、ここの魅力の1つ。



角居 勝彦 さん：

「やっぱり、ここの魅力っていうのは、この自然豊かな部分をたくさん見てもらう、知ってもらうというところだと思うので、それを馬に乗ってもらって、この林の中を抜けていって、海へ出て、海でチャプチャプして帰ってくるっていう」

5年前、引退馬の生きる道を作りたいと、石川県珠洲市を拠点に支援活動を始めた角居さん。



日本では、年間7000頭ものサラブレッドが誕生していますが、レースに勝てず、年間5000頭が引退を余儀なくされています。



人を乗せられなくなると、安楽死させられる馬も多くいるのが現状です。

角居 勝彦 さん：

「生きるチャンスを失ってる馬というのも、たくさん作っちゃったなという思いがある。最後の馬の生活として、仕事の何かお手伝いできればいいなというふうには思ってますけどね」



そして、おととし8月、人と馬が共生する森の放牧場として、珠洲市蛸島町に「珠洲ホースパーク」がオープンしました。

その活動が軌道に乗り始めた矢先…



能登半島地震に見舞われ、大きな被害を受けました。



いまもその爪痕が残っています。



角居 勝彦 さん：

「ここにお馬さんの堆肥が… 上から屋根が落ちちゃっているので」

堆肥を置いていた建物が、屋根ごと落下し全壊。



幸い、馬は全頭無事でしたが、インフラは全滅でした。



角居 勝彦 さん：

「水道・電気・通信。全部がだめになってしまったので、やっぱり生き物相手なので、水がどうしてもっていうところが一番大変だった」



1頭の馬が、1日に飲む水は30リットル以上。



当時、8頭いた馬の命を守るため、毎日、軽トラックで500リットルもの水を、片道一時間かけて運ぶ日々が、約1年続きました。



現在は、安定的に水を確保するため、新しい設備を導入しました。

角居 勝彦 さん：

「今ここに新しく井戸水の場所を掘って、そこから井戸水をくみ上げてここでろ過する装置」



まだ復旧途中のホースパーク。



それでも、去年9月から予約制で見学を再開していて、この日はボランティアの大学生が、乗馬体験をしていました。

角居 勝彦 さん：

「一生懸命、お仕事、ボランティアお手伝いしてくれてたので、ご褒美に乗るっていって」



ただ、全面的に再開するのは、新しいきゅう舎の工事を終え、引退馬たちの環境を整えてからの予定です。



今後は放牧地を拡大し、馬の数を増やすのが角居さんの目標です。



角居 勝彦 さん：

「引退競走馬を支援したいっていうことを目論見で始めてましたけど、部屋から出れないとか、仮設から出れないっていう人たちがいるので、気軽にお馬さん見て癒されて、それでちょっとずつ元気をもらって、元気になってもらってっていう現場になっていってもらいたい」

1頭でも多くの引退馬を受け入れながら、傷ついた能登の人々ともに歩んでいく場所に…



少しずつ復興への歩みを進めます。