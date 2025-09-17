土地を“月極駐車場”にしたら利用者がゴミを放置…管理コストで毎年「5万円赤字」に？防ぐ方法はある？
月極駐車場で「ゴミ問題」が発生しやすい背景とは？
月極駐車場は一見すると手間がかからない土地活用として人気ですが、実際には管理において見えないコストが多く存在します。中でも「ゴミの不法投棄」は、所有者が自ら清掃をしなければならないケースが多く、費用負担だけでなく精神的ストレスの原因にもなります。
特に住宅街や繁華街にある駐車場は、人目が少ない時間帯に粗大ゴミや家庭ゴミが投棄されやすく、防犯カメラが設置されていない土地では犯人特定も困難です。結果として毎年のように清掃費用がかさみ、「管理費だけで赤字になる」という事態を招くのです。
月極駐車場でゴミが放置される主な原因と特徴
月極駐車場でゴミが放置される原因には、「不法投棄」が多く、管理人不在や監視体制の甘さが背景にあることが多いです。また、利用者自身が車内ゴミを置き去りにするケースや、地域住民が「目立たない場所」として利用してしまう特徴もあります。主なゴミが放置される主な原因と特徴は表1にある通りです。
表1
※筆者作成
月極駐車場の管理コストは意外と高い？ 見えにくい支出を把握しよう
月極駐車場は、初期投資こそアパートやトランクルームより少ないですが、「見えない支出」が多く存在します。たとえば以下のような費用があります。
・看板設置や契約者表示板の設置・更新費用
・定期的な区画ラインの引き直し
・照明やフェンスの修繕
・雑草処理・ゴミ清掃
・不法駐車・放置車両への対応費用
中でも「ゴミ清掃費用」は、数千～数万円単位で毎年発生することがあり、固定支出として無視できない存在です。
土地活用としての月極駐車場経営でゴミ問題を防ぐ5つの対策
次のような対策を講じることで、月極駐車場でのゴミ放置リスクを大幅に軽減できます。
・契約書に「ゴミ投棄禁止条項」を明記する
罰則規定や契約解除の可能性まで記載しておくことで、抑止効果が期待できます。
・防犯カメラの設置・照明の強化
録画・監視があることを示すことで、モラルの低い行動を防ぎます。
・目立つ位置に「ゴミ捨て禁止」「監視中」の看板を設置
文字・イラストで注意喚起を行い、利用者・通行人への心理的圧力を与えます。
・定期巡回・清掃体制の確立
毎週1回の簡易巡回だけでも、ゴミの早期発見・抑止につながります。
・管理会社や警備会社と連携する
個人オーナーでは対応が難しいため、第三者のプロに任せる体制を検討します。
管理会社を利用する場合の費用と効果とは？
ゴミ放置や不法行為への対応は、個人オーナーだけで担うには限界があります。そこで、表2のように月極駐車場の管理を専門会社へ委託することで、リスクを最小限に抑えることが可能です。
表2
※筆者作成
費用は月額数千円～1万円程度が相場ですが、トラブルによる損失を防げることを考えれば十分にコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。
月極駐車場で赤字にならないためにはゴミ対策が欠かせない
月極駐車場は手軽な土地活用として広く普及していますが、想定外のゴミ放置トラブルによって、収支が赤字になるケースも少なくありません。特に「年間5万円の清掃費」が発生するような状況では、収益性を維持することは難しくなります。
今回紹介したように、契約条項の整備、防犯カメラ・照明の設置、看板での注意喚起、巡回体制の強化、そして管理会社との連携など、具体的な対策を講じることで、トラブルの発生率を下げることが可能です。手間のかからない経営を実現するには、「人任せにしない備え」がカギを握っています。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー