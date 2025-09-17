「今日好き」中川そら、イメチェンで雰囲気ガラリ「明るめで可愛い」「可愛さ倍増」と反響
【モデルプレス＝2025/09/17】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜22時〜）に参加していた中川そらが16日、自身のTikTokを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】中川そら、雰囲気ガラリのヘアスタイル
中川は「髪染めたーー」とヘアカラーチェンジについて報告。明るいブラウン系のカラーに染めた新しいヘアスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「明るめで可愛い」「可愛さ倍増」「だいぶ雰囲気変わった」「秋っぽくていいね」「新鮮」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。中川は「九龍編」「卒業編」「卒業編2024inセブ島」に参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中川そら、雰囲気ガラリのヘアスタイル
◆中川そら、イメチェン姿を披露
中川は「髪染めたーー」とヘアカラーチェンジについて報告。明るいブラウン系のカラーに染めた新しいヘアスタイルを披露している。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。中川は「九龍編」「卒業編」「卒業編2024inセブ島」に参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】