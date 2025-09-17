乃木坂46川崎桜、美肩チラリスウェット姿披露「可愛すぎます」「完璧」
【モデルプレス＝2025/09/17】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が17日、自身のInstagramを更新。美しい肩があらわになったオフショットを公開した。
【写真】乃木坂5期生、美肩チラリスウェット姿披露
川崎は「のぎおびやるのでよかったら遊びに来てね」とコメントし、美しい肩がチラリと見えるスウェット姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「二度見した」「衝撃」「可愛すぎます」「完璧」「癒される」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆乃木坂46川崎桜、美しい肩を披露
