¡Öº£Æü»ä·ëº§¤¹¤ë¡×aespa¡¦¥«¥ê¥Ê¤¬²Ö²Ç¤Ë!?½ãÇò¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î°µ´¬ÈþËÆ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë
aespa¤Î¥«¥ê¥Ê¤¬½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇË²õÎÏ¤¬¡Ä¡×¥«¥ê¥Ê¡¢¡È¶»¸µ¤¢¤é¤ï¡É
9·î15Æü¡¢aespa¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Öº£¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈVCR¤ò»£¤ë¤«¤é¤¤¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤·¤Æ¤Í | 2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE VCR Behind¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢8·î29Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿3ÅÙÌÜ¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE¡×¤ÎVCR»£±Æ¸½¾ì¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¡£¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ö¤äÅÅÆ°¥É¥ê¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤Ë¤âÄ©¤ó¤À¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¥«¥ê¥Ê¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤ËÇò¤¤¥Ù¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£Çò¤¤È©¤Ë±Ç¤¨¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹¤òÁª¤ó¤À¥«¥ê¥Ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÈþ¤·¤¯µ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥«¥ê¥Ê¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤ã¡£¤ªÊì¤µ¤ó¡¢º£Æü»ä·ëº§¤¹¤ë¤è¡¢»ä¤È¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢aespa¤Ï10·î4¡¦5Æü¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥«¥ê¥Ê¡ÊKARINA¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯4·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥æ¡¦¥¸¥ß¥ó¡£2020Ç¯11·î¤Ëaespa¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âî±Û¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´éÅªÂ¸ºß¡£Îý½¬À¸»þÂå¤Ë¤ÏËÜÌ¾Ì¾µÁ¤Ç¡¢SHINee¡¦¥Æ¥ß¥ó¤Î¥½¥í³Ú¶ÊMV½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÆâºÇ¹â¿ÈÄ¹¤Î167cm¤ò¸Ø¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢µÓ¤âÈó¾ï¤ËÄ¹¤¤¡£½Ð±é¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿ÆÃµ»¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤µÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡ÖÂ¤ÇÊª¤ò½¦¤¦¤³¤È¡×¤Ç¡¢Éþ¤ä¥ê¥â¥³¥ó¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ê¤É¤ò½¦¤¨¤ë¤½¤¦¡£¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¯¥í¥ß¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥«¥í¥ß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£