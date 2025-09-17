【1/100 VF-0S/A フェニックス バトロイド［コンバーチブル］】 9月18日11時より予約開始

ウェーブは、プラモデル「1/100 VF-0S/A フェニックス バトロイド［コンバーチブル］」を9月18日11時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。

本商品はOVA「マクロスゼロ」に登場する可変戦闘機「VF-0」のバトロイドモードを1/100スケールプラモデル化したもの。本キットは2007年に発売したVF-0SとVF-0Aをコンバーチブルキットとした商品。