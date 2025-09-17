「マクロスゼロ」よりプラモデル「1/100 VF-0S/A フェニックス バトロイド［コンバーチブル］」が9月18日11時より予約開始
ウェーブは、プラモデル「1/100 VF-0S/A フェニックス バトロイド［コンバーチブル］」を9月18日11時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。
本商品はOVA「マクロスゼロ」に登場する可変戦闘機「VF-0」のバトロイドモードを1/100スケールプラモデル化したもの。本キットは2007年に発売したVF-0SとVF-0Aをコンバーチブルキットとした商品。
【公開予告】- 株式会社ウェーブ (@wave_corp) September 17, 2025
2007年に発売したVF-0SとVF-0Aがコンバーチブルキットとして復活します。明日9月18日（木）AM11時にウェーブ公式サイト（https://t.co/chEjZcyfnV）にて、1/100 VF-0S/A フェニックス バトロイド［コンバーチブル］製品ページを公開＆予約開始予定！よろしくお願いします！#マクロスゼロ… pic.twitter.com/mXLqkswrsA