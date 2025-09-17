NHKの定例会長会見が17日、東京・渋谷の同局で行われ、10月1日の新インターネットサービス「NHK ONE」のスタートに合わせ誕生した「NHK ONEどーもくん」をお披露目された。

「NHK ONE」は番組の同時配信、見逃し（聞き逃し）配信、ニュースの記事や動画などを、スマホやパソコン、ネット対応テレビなど、それぞれの視聴環境に合わせて、放送と同等の価値を提供する。

会見に、「NHKのど自慢」で司会を務める廣瀬智美、二宮直輝両アナウンサーとともに登場した「NHK ONEどーもくん」サービスのイメージカラーである白とグレー、ふわふわの毛をまとい、垂れた耳がチャームポイントで、今後、番組コンテンツやイベントなど、いろいろな場面で登場するという。

NHK BS10周年キャラクターとして誕生したおなじみの「どーもくん」がこれまでで一番大きな変身をしたといい、廣瀬アナは「どーもくんにはなかった尻尾があるんです。これはNHK ONEが皆さんの役に立つ、進化したサービスになってほしいという思いの表れなんです。いつでもどこでも一緒にいたくなるような愛らしさを目指しております」とアピールした。

二宮アナは「NHKの全国の地域放送局には“ご当地どーもくん”がいますけれども、このNHK ONどーもくんは今までにない進化を遂げたんですね」と説明。広瀬アナは「10月1日から始まるNHK ONEのサービスが皆様の日々の暮らしに役立つように、安心感や進化を皆さんに感じていただきたいという思いがこの“NHK ONEどーもくん”の体に思い込められております」とした。