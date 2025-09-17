Å¹Ä¹¤ÎÇ¯¼ýºÇÂç2000Ëü±ß¤Ë¡ª´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬Å¹Ä¹¤ËÂå¤ï¤ë¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¿Í»öÀ©ÅÙÈ¯É½¡ÄÂÔ¶ø²þÁ±¤ò¡ÈÀ®Ä¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡É¤Ë
³°¿©Âç¼ê¤Î¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤Ë¡¢Å¹Ä¹¤ÎÇ¯¼ý¤òºÇÂç¤Ç2000Ëü±ß¤Ë¤¹¤ë¿Í»öÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¸½ºß¤Î¿Í»öÀ©ÅÙ¤Ç¤ÏÅ¹Ä¹¤ÎÇ¯¼ý¤ÏºÇÂç520Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·À©ÅÙ¤Ç¤ÏÅ¹Ä¹¥¯¥é¥¹¤ò4¤Ä¤Î¥é¥ó¥¯¤ËÊ¬¤±ºÇ¾å¥é¥ó¥¯¤ÎÅ¹Ä¹¤ÎÇ¯¼ý¤¬ºÇÂç2000Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î¤Û¤«¡¢À¸À®AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÂ¬¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤ÎËþÂÅÙ¤Ê¤É¤ÇÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿·À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤ò3Ç¯¸å¤Ë¤Ï300¿Í¤Ë¤·¡¢Ç¯¼ý2000Ëü±ß¤È¤Ê¤ëºÇ¾å°Ì¤ÎÅ¹Ä¹¤Ï10¿Í¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÁÛÄê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÔ¶ø²þÁ±¤ò¡ÖÀ®Ä¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤Ë¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
17Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·À©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤ÎÅ¹Ä¹¤ÎÇ¯¼ý¤Ï520Ëü±ß¤Û¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Å¹Ä¹¤ËÂå¤ï¤ë¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢Ç¯¼ý¤¬ºÇÂç¤Ç2000Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢½¾¶È°÷¤Î¹¬Ê¡¼Â´¶¤Î¡È¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¥Ï¥Ô¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¡¢´¶Æ°¤Î¡È¥«¥ó¡É¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡¢2¤Ä¤òÂÎ¸½¤µ¤»¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï°ìÉô¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê2000Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¡¢¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¡¢¥°¥ì¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÃÊ³¬¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý¤Ï¡¢500Ëü±ß¤«¤éºÇÂç¤Ç2000Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¸õÊä¤Ë¤Ê¤ëÅ¹Ä¹¥¯¥é¥¹¤Ï¸½ºßÌó750¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢3Ç¯¸å¤Ë300¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°éÀ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°éÀ®¤¹¤ëÇ¯¼ý2000Ëü±ß¤È¤Ê¤ëºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Î¿Í¤Ï¡¢10¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¥¬¥¹¥È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯¡×¤Ç¡¢Ç¯¼ý1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÅ¹Ä¹¤ÎÇ¯¼ý°ú¤¾å¤²¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÒÅÄÍµ°ì²òÀâÉû°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¿ÍºàÉÔÂ¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¤Ç½è¶ø²þÁ±¤ÎÆ°¤¤ÏÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¶È¼ï¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶¤Ï¡¢º£¸å¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤ÎÂçÉý¤ÏÇ¯¼ý°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼ ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó»á¡Ê¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡Ë¡§
¹¥¤Þ¤·¤¤Æ°¤¤Ç¤¹¤Í¡£Íê¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«¤é¸«¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¤â¤Ã¤È¹¤¯ÉáµÚ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î°û¿©Å¹¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤â¼ýÆþ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¡¢ÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î·ÐºÑ¤â°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ôÉ´Å¹ÊÞ¤â³¤³°¤Ë¤¢¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤Ï2000Ëü±ß¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤è¡£À¤³¦¤È¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤Ê¿Íºà°éÀ®¤¬ÀäÂÐ¥Þ¥¹¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£