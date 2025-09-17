ISHIYA新ブランド「AGREETS」誕生♡北海道さつまいもスイーツ「おさつマロ」登場

北海道スイーツの代表格・ISHIYAから、新ブランド「AGREETS（アグリーツ）」が誕生します。第1弾として登場するのは、北海道産さつまいも「由栗いも（ゆっくりいも）」を使用した「おさつマロ」。ふわっと軽やかなマシュマロに濃厚な芋あん、ホワイトチョコと香ばしいアーモンドを合わせ、3つの食感を楽しめる贅沢なスイーツです。2025年10月1日から販売開始され、全国に笑顔を届けます。

ブランド「AGREETS」とは

「AGREETS（アグリーツ）」は、北海道農作物の魅力を全国へ発信するために立ち上げられたISHIYAの新ブランドです。

ブランド名は「AGRI（農業）」と「SWEETS（お菓子）」「MEETS（出会い）」「AGREE（賛同）」を組み合わせたもの。北海道の畑と人々をつなぐ架け橋となり、農業とスイーツの新しい出会いを提案します。

誕生のきっかけは百貨店バイヤーからの声かけで、ISHIYAの理念「Stand By Hokkaido」と共鳴したことでした。

「おさつマロ」の魅力

第1弾商品「おさつマロ」は、北海道の由栗いも（ゆっくりいも）を使用。べにあずま品種を寒冷地で育て、ゆっくり熟成させることで糖度が増し、しっとりとした甘みが特長です。

軽やかなマシュマロの上に芋あんをのせ、ホワイトチョコで包み、さらにキャンディングアーモンドをトッピング。かりっ、ふわっ、とろっの3つの食感が一度に味わえる、新しい北海道スイーツに仕上がっています。

商品概要と販売情報

おさつマロ



価格：1,792円（税込）

北海道・栗山町と由仁町で生産された由栗いもを使用し、北海道の新しい食文化を全国に広げます。限定感のある販売開始なので、ぜひチェックしてみてください♡

入数：4個入

発売日：2025年10月1日（水）

販売店舗：松坂屋名古屋店「秋の大北海道物産展」（10月1日～10月13日）、以降全国催事にて展開予定。

北海道の恵みを味わう新スイーツ

「AGREETS」第1弾「おさつマロ」は、ISHIYAのこだわりと北海道の農作物の恵みを詰め込んだ特別なお菓子です。

由栗いもの深い甘みと、マシュマロ・ホワイトチョコ・アーモンドが織りなす食感のハーモニーは、贈り物や自分へのご褒美にもぴったり。

北海道の畑と全国をつなぐスイーツで、秋のティータイムを華やかに彩ってみてはいかがでしょうか♪