¡Ö3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×37ºÐ¥«¥ê¥¹¥Þ¥·¥ó¥¬¡¼à¤ª¤·¤ã¤ìÇ¥ÉØá»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¥¯¥í¥à¥Ï¡¼¥Ä¤Î¹õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤¬¤Ý¤Ã¤³¤ê¡Ä
¡¡¥»¥ó¥¹È´·²¤ÊÇ¥ÉØ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿37ºÐ¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Ì¿¿¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈGap¤Î¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Ð¤«¤êÃå¤Æ¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¡õ¥¯¥í¥à¥Ï¡¼¥Ä¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÃå¤³¤Ê¤¹¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊàÇ¥ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î²ÃÆ£¥ß¥ê¥ä¡£
¡¡Âè3»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ëº¢¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¼ã¤¤º¢¤«¤é¤º¡¼¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥ª¡¼¥éÈ¾Ã¼¤Ê¤¯¡¢¥»¥ó¥¹¤¬¤È¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ëÇ¥ÉØ¤µ¤ó¡×¡Ö¥ß¥ê¥ä¤Á¤ã¤ó¤¬3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤À¤Ê¤ó¤Æ´¶³´¿¼¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡£04Ç¯¤Ë¡ÖNever let go / Ìë¶õ¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½Ö¤¯´Ö¤ËÆ±À¤Âå½÷À¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£19Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡¢Ç¥¿±¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î¤ËÂè3»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£