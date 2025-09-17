¡ÖÁ°¤«¤éÂç¹¥¤¡Ä¡×¡ÖÈà»áµ¤¼è¤ê¤Ë¡Ä¡×µÈÀî¤Ò¤Ê¤Î¤È°ì¿§¼Ó±Ñà¥é¥Ö¥é¥Öá2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
°ì¿§¼Ó±Ñ¤¬·È¤ï¤Ã¤¿¥¬¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¤ÎÁ°¤Ç¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎµÈÀî¤Ò¤Ê¤Î(45)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹ë²Ú¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¤¬·È¤ï¤Ã¤¿¥¬¥ì¥Ã¥È²°¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡Ä²Æì¤ÎËÌÃ«¤À¤è¤Ã¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÏÁ°¤«¤é¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡ÄÁ´¤Æ¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡Ä¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÂç¹¥¤¡¡°¦¤Î¹ðÇò¤ò¸ø³«¤Ç¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È½÷Í¥¤Î°ì¿§¼Ó±Ñ(48)¤Ø°¦¤ò¹ðÇò¡¢°ì¿§¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¡¢µÈÀî¤ÏÂçÃÀ¤ËÂ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë°ì¿§¤¬¡Ö¥Ò¥Ê¥Î¤Î½ã¿´¤µ¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¡¡¤Ä¤¤¼«Ê¬¤¬Èà»áµ¤¼è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¡Âç¹¥¤¤À¤¼¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÍö¡¹¤â¡Ö±Ç¤¨¤ë¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼²Ä°¦¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«»ÐËå¤Î¤è¤¦¤ÊÃç¤ÎÎÉ¤µ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£