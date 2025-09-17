２位、２位、２位…「もう言い訳は通用しない」英雄が“選手層２チーム分”の古巣アーセナルへ通達「必ず結果を出さなければならない」
２位、２位、２位。順位的にはあと一歩でプレミアリーグ制覇を逃し続け、タイトル獲得自体も2019-20シーズンのFAカップを最後に遠ざかっているアーセナルは、今季こそ頂点に立てるか。いや、絶対に立たなければならない。ミケル・アルテタ監督にもう猶予はない――。それがスーパーレジェンドの考えだ。
アルテタ体制７年目のアーセナルは現地９月16日、チャンピオンズリーグの初戦で、スペインの難敵アスレティック・ビルバオと敵地で対戦。出場機会が限られているガブリエウ・マルチネッリとレアンドロ・トロサールが得点し、２−０で快勝した。
試合後、アーセナル歴代最多の228ゴールをマークしたティエリ・アンリ氏が、タイトル獲得に燃える古巣に言及。まず、「アーセナルほど質の高い選手層を誇るチームは他にない」と層の厚さに強い自信を示した。
「一部のチームは、スターティングイレブンで彼らに良い勝負ができるかもしれないが、チーム全体を見ると、アーセナルはほぼ２つのチームに相当する。今夜ベンチにいた選手たち、そしてまだ欠場している（マーティン・）ウーデゴー、カイ・ハバーツ、ブカヨ・サカ、ガブリエウ・ジェズス...。あらゆる大会で戦うのに十分な戦力を備えている」
48歳の元フランス代表FWはその上で、「今年は何かしらのタイトルを獲らなければならない。必須だ。それを隠せはしない。成果を上げなければならない」と通達。丸５年無冠が続く名門に発破をかけた。
「２位ではトロフィーは獲得できない。２位も素晴らしい成績だが、ある時点で、自分たちの取り組みを正当化する必要がある。今年は何かをもたらさなければならない。もう言い訳は通用しない。今は十分な戦力があり、パフォーマンスを発揮するために必要なものは全て揃っている。今年は必ず結果を出さなければならない年だ。
リバプールやマンチェスター・シティに勝ちたいなら、強気に攻めるべきだ。『負けずに済めばいい』という気持ちじゃダメだ。リーグ優勝を目ざすなら、私の時代ならマンチェスター・ユナイテッドを倒さなければならなかった。『引き分けに持ち込めるかどうか』なんて考えは許されない」
アーセナルは今夏、約２億5000万ポンドを投じるクラブ史上最大規模の補強を敢行。ヴィクトル・ヨケレス、エベレチ・エゼ、マルティン・スビメンディらを迎え入れた。屈指の選手層で無冠期間に終止符を打てるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
