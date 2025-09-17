北海道釧路市北斗で進むメガソーラー建設で、事業者が道に届け出が必要な規模の盛土をしていたにも関わらず、９月まで届け出ていなかったことが分かりました。



道によりますと、釧路市北斗で進められているメガソーラーの建設工事で、事業者が届け出が必要な規模の盛土がされていたことが９月に分かったということです。



当該区域は２０２５年４月から盛土規制法の規制区域に指定され、４月２２日までに届け出が必要でしたが、事業者の日本エコロジーからの提出が当時なく、法律違反に当たる状況だったということです。

（道の担当者）「盛土規正法の届け出対象となることから、９日に提出を求め、本日１７日に事業者から届け出を受理した」



道では森林法違反に関わる調査を８月２９日に実施していて、その際に盛土が規制対象に当たる可能性があると判明しました。



日本エコロジーはその後、届け出を提出し、道が受理したことで「今回は罰則を適用しない」と判断したということです。



この工事を巡っては８月、森林法違反が発覚し、日本エコロジーは道からの勧告を受け、工事を一時中断しています。