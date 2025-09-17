「口を出すんだったら金も」金沢市の村山市長 日銀金沢支店の跡地活用めぐり石川県に費用負担求める考え
日銀跡地の活用をめぐり、金沢市の村山市長は、活用方法に言及した石川県側に対して、改修費用の負担を求める考えを示しました。
金沢市・村山 卓 市長：
「口を出すんだったら金も出すんだろうと」
17日に閉会した金沢市議会後の会見で、そう発言した村山卓市長。
日本銀行金沢支店跡地の活用方針について、石川県の馳知事が言及したことに対してです。
金沢市が取得を目指す日銀跡地を巡っては、村山市長は消防法に基づく安全確保から、地下の金庫室は公開しない方針を示していました。
石川県と金沢市が連携して検討してきた跡地利用について、県の意見を聞かずに改修設計を進めていることに、疑問を投げかけていました。
17日の会見で村山市長は、地下金庫の活用について非公開から一転、公開を検討する考えを示しました。
金沢市・村山 卓 市長：
「もし使いたいということがあれば、私はなるべく公開はしたいと思っています。その上で、どうやって使えるかということの検討をしていくという流れになっていくと思っています」
その一方で、石川県側には、改修費用の負担を求める考えも。
金沢市・村山 卓 市長：
「県の方からご意見いただきましたけれども、その改修設計などについて、県の方がどのような金銭的負担ができるのかということも含めて、相談に乗っていただければと思います。勝手なこと言いましたけれど、口を出すんだったら金も出すんだろうと、はい」
一方、17日行われた石川県議会の一般質問。
石川県・馳 浩 知事：
「大きなお金をかけて解決しなければいけないとか、消防法の規定があってと、こういうような認識を持たれたのかなとは思いますが、ただ、全国でも同様の事例はあるわけでありまして」
金沢市が示した活用方針について馳知事は、村山市長の対応に、広島など他県での事例を参考に活用策を探るべきとの考えを示しました。
石川県・馳 浩 知事：
「全国に日銀の各支店がございます。老朽化等もございます。年月も経っています。改築されて有効に活用されている認識を持ちました」
金沢市は、今月30日に関係者を集めて、改めて日銀跡地の活用について協議するとしています。