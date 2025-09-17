【県内初出店】閉店した「ロッテリア」が「ゼッテリア」として新装オープン 大人向けのハンバーガーとカフェを提供
8月に閉店した、鹿児島市のハンバーガーチェーン店「ロッテリア」が新ブランド「ゼッテリア」としてリニューアルオープンしました。鹿児島初出店の「ゼッテリア」。お客さんの反応は？
(客)
「なんかこう、ちょっと高級感がでたのかしら」
(客)
「気軽さはないかもしれないが、特別感はありますね」
(記者)
「こちらが、17日オープンしたハンバーガーチェーン店、ゼッテリアです」
(記者が試食)
「こちらがおすすめ商品の1つ、絶品チーズバーガーです。柔らかい！肉厚ジューシーなパティとこだわりのソース、香ばしいバンズが特徴の高級感あるバーガーです！」
おととしロッテリアを買収したのは、牛丼チェーン「すき家」などを運営するゼンショーホールディングス。食材の調達力を生かして、新ブランドでの事業拡大を図ります。
(ゼッテリア鹿児島山形屋店のマネージャー)
「地域の皆様に末永くご愛顧いただけるよう努めていまいります。天文館でお買い物した後や、一息つきたい時には是非、ご利用下さい」
ハンバーガーチェーンの新たな選択肢、ゼッテリア。大人向けのハンバーガーとカフェを提供する上質なブランドは、今後、鹿児島に浸透していくのでしょうか？