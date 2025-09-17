鹿児島市の百貨店で、17日から長崎物産展が始まり、異国情緒あふれる長崎名物を求めて多くの人が訪れました。あわせて九州の銘菓を集めたイベントも行われ、各県の老舗菓子店が集いました。



鹿児島市の山形屋で17日始まった長崎物産展には、地元のグルメや工芸品など40社が出店しています。



オープン直後からひときわ人気があったのは、カステラの切れ端の詰め合わせ。限定50個があっという間に売り切れました。





出来立ての角煮まんじゅうや、対馬産の養殖本マグロをふんだんに使った弁当。さらに、アメリカ海軍から伝わった味を地元流にアレンジして生まれた「佐世保バーガー」も人気を集めています。イートインコーナーで味わえるのは、地元の名店・蘇州林の長崎名物ちゃんぽん！魚介や野菜がたっぷりと入っています。（横山あさみアナウンサー）「いただきます。魚介の旨味が濃厚。野菜の甘みもしっかり」麺と野菜を一緒に。（横山あさみアナウンサー）「もちもち。だからこそスープが良く絡む。野菜もしゃきしゃきで食感も楽しめる。これがちゃんぽんの醍醐味」五島列島でとれたサンゴを使ったアクセサリーや教会が多い長崎ならではのステンドグラス製品など、伝統の工芸品も数多く揃っています。（客）「4毎年来ている。買うのはもう決まっている。角煮とよりより」（客）「妻が五島だから。おいしくたべたい」（客）「大学の親友が長崎の人だったので、毎年何回も行ってた。うれしい、なんか懐かしい」また、会場の一角で同時に開催されているのが「九州銘菓展」です。九州銘菓協会の75周年を記念したイベントで、九州各県の老舗菓子店が一堂に会しています。創業から400年をこえるカステラの老舗、長崎の「福砂屋」に…。1854年に創業した鹿児島が誇る老舗菓子店「明石屋」も出店。名物のかるかんを焼いて、チーズや抹茶をトッピングしたメニューを味わうことができます。バターとチーズを乗せたものをいただきました。（横山あさみアナウンサー）「おいしい。表面がぱりっとしていて、中はもっちりふわふわ。自然薯の優しい甘さがほんのり香る、ここにバターのコクとチーズの塩味があわさって新感覚」（客）「いいですね、めったに買わないから楽しいすごく」長崎物産展と九州銘菓展は、鹿児島市の山形屋で今月23日まで開かれています。