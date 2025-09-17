武田久美子、22歳娘と“顔出し”2ショット披露 親子でショッピング「素敵な親子」「ゴージャスーーー」
タレント・武田久美子（57）が17日、自身のインスタグラムを更新。長女・ソフィアさん（22）とショッピングに出かけたことを報告し、“顔出し”2ショットを披露した。
【写真】「ゴージャスーーー」22歳娘と親子ショッピングで“顔出し”2ショットを披露した武田久美子
武田は「娘とショッピングタイム」と書き出し、長女が初めて自分でブランド品のバッグを購入し喜んでいたことなどを報告。店内での2ショット写真をアップした。
この投稿にファンからは「お二人並んでのショット、まだどこかあどけなさが残る娘さんと見守る久美子さんの優しい瞳 お二人の美しさに魅せられてしまいます」「素敵な親子 お二人さん美しい」「ゴージャスーーー」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ゴージャスーーー」22歳娘と親子ショッピングで“顔出し”2ショットを披露した武田久美子
武田は「娘とショッピングタイム」と書き出し、長女が初めて自分でブランド品のバッグを購入し喜んでいたことなどを報告。店内での2ショット写真をアップした。
この投稿にファンからは「お二人並んでのショット、まだどこかあどけなさが残る娘さんと見守る久美子さんの優しい瞳 お二人の美しさに魅せられてしまいます」「素敵な親子 お二人さん美しい」「ゴージャスーーー」などのコメントが寄せられている。