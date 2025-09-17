韓国で前の政権との癒着が疑われている旧統一教会。教団トップの韓鶴子総裁がけさ、特別検察官のもとへ出頭し、現在も事情聴取が続いています。

記者

「韓総裁が到着しました。関係者に手を添えられてゆっくりと歩いていきます」

午前10時前、無数のフラッシュを浴びながら特別検察官に出頭した韓国の旧統一教会トップ、韓鶴子総裁。

旧統一教会 韓鶴子 総裁

「（Q.キム・ゴンヒ被告にネックレスとカバンを渡しましたか？）雨が降っているのにご苦労様です。後で、後で、聞いてください」

集まった報道陣にこう言い残し、事情聴取に向かいました。

旧統一教会 韓鶴子 総裁（2023年）

「再び皆さんが天の前に顔を上げることができる道は、伝道です」

韓国をはじめ、多くの国に信者をかかえる旧統一教会ですが、いま取りざたされているのは前の尹錫悦政権との癒着です。

旧統一教会の元幹部は3年前の大統領選の直前、尹氏の側近だった国会議員に違法な政治資金1億ウォン、およそ1060万円を提供したとされています。

また尹氏が大統領に就任した後には、ファッションなどで人気を集めた尹氏の妻・金建希被告に高級ネックレスなどを贈ったともされています。

いずれも、教団に対する政府からの支援や便宜を受けようとする狙いがあったとみられていますが、すでに逮捕・起訴されている教団の元幹部は。

教団元幹部（韓国メディア）

「すべて韓総裁の承認があった」

一方、韓総裁は先月末、信者向けのメッセージで、この疑惑を否定しました。

旧統一教会 韓鶴子 総裁

「元幹部の個人の逸脱に過ぎず、不法な政治的請託や金銭取引を指示したことはない」

特別検察官は、これまで3度にわたり出頭を要請していましたが、韓総裁は健康上の問題を理由に応じていませんでした。

ところが、拘束令状請求の可能性がメディアで報じられると、一転、出頭する意向を示したのです。

旧統一教会 韓鶴子 総裁

「（Q.なぜ一方的に今日に決めたのですか？）私が病気だったからです。手術を受けて具合が悪かったからです。後で会って話しましょう」

特別検察官によりますと、韓総裁は供述を拒否することなく取り調べに応じているということです。

旧統一教会と前政権との癒着疑惑に教団トップの指示があったのか、取り調べはきょう夜まで続く予定です。