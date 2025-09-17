◇社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選2回戦 日本生命3―2ムラチグループ（2025年9月17日 わかさスタジアム京都）

日本選手権大会近畿地区最終予選の2回戦が17日に行われ、日本生命がムラチグループとの予選初戦を3―2で競り勝った。

今年の都市対抗4強が創部2年目の新鋭チームに苦しんだ。3回表終了時点で2点劣勢に立たされ、同点に追いついたのは7回。そして8回2死一、三塁で新人の中津大和が右前へ決勝打を決めた。

「初球から積極的に振っていこうと思っていました。入社してから監督に色々と助けてもらって打撃フォームが安定し、結果が残せるようになりました」

50メートル走5秒9の俊足やパンチ力を武器とする法大出身外野手。新人ながら1番打者に固定され、都市対抗では4強進出に貢献した。

エース右腕の谷脇弘起らプロ注目選手がそろう名門。中津も「来年までの時間は長いようで短いと思う。しっかりとプロを目指してやっていきたいです」と来秋ドラフト指名も見据えて意気込んだ。

◇中津 大和（なかつ・やまと）2002年（平14）10月2日生まれ、石川県小松市出身の22歳。小1から具志タイガースで野球を始めて捕手や遊撃手。中1で那覇ボーイズ、中2からは小松ボーイズに所属。小松大谷（石川）では1年夏に背番号14でベンチ入りし、1年秋に背番号4、2年春からは背番号6。法大では2年春からリーグ戦出場。50メートル走5秒9。1メートル78、80キロ。右投げ左打ち。