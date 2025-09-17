女優の山本舞香（27）が16日配信のABEMA「ラブキャッチャージャパン2」に出演。マネーかラブを選ぶ場面でスタジオが盛り上がる場面があった。

「ラブキャッチャージャパン」は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択をした男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。

最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると総額1000万円を山分けシステムで賞金が得られる。

スタジオでは「参加するならマネーかラブどっちを選ぶ？」という話題でトークが展開された。山本は「マネー」を選んだ。「8日間一緒に過ごすだけで1000万円ですよ？」と説明しながらも「怖いよね〜！自分でも言ってて怖かった」と吐露すると、スタジオが大きな笑いが起こった。

MCの木村昴が「自信はありますか？」と尋ねると、山本は余裕の表情で「女優なんで」と口すると、スタジオはさらに盛り上がった。