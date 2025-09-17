メンズエステで施術中に女性従業員の体を触ったと客に因縁をつけ、現金を脅し取ろうとしたとして男2人が再逮捕されました。

【写真を見る】メンエスで「女性の体触った」「人生潰すぞ」複数の客に因縁を付けた“示談書”見つかる 数千万円を脅し取った可能性 熊本県警

2人の関係先からは他にも示談書が見つかっていて、被害は数千万円に上る可能性もあるということです。

恐喝未遂の疑いで再逮捕されたのは、メンズエステ店経営の亀崎日向容疑者（23）と、従業員の井上拓真容疑者（25）です。

2人は、今年2月、メンズエステ店を営業していた熊本市中央区帯山のアパートの一室で、女性従業員の体を触ったと19歳の客に因縁をつけ「金払わんなら、警察を呼んで事件化して、お前の人生を潰すぞ」などと言って、現金100万円を脅し取ろうとした疑いが持たれています。

警察は「捜査に支障がある」として2人の認否や供述を明らかにしていません。

捜査関係者によりますと、警察は家宅捜索で複数の客との示談書などを押収していて、被害は合わせて数千万円に上る可能性もあるとみて余罪を調べています。

その手口は…

警察によりますと、この店では客に「従業員の体には触らない」と誓約書を書かせた上で施術をしていました。

しかし２人は、女性従業員に「客を興奮させて、体を触らせる」ことを指示していたとみられます。

施術中に部屋の外で待機していた井上容疑者が、女性から「体を触られた」と連絡を受けて中に入り、亀崎容疑者が電話で脅したということです。