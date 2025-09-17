車いすテニス男子のレジェンドで、２０２３年１月に引退した国枝慎吾さん（ユニクロ）が、米国テニス協会（ＵＳＴＡ）の車いすテニスコーチの任に就いていた米国から日本に拠点を戻した。国枝さんは、２０２４年１月から拠点を移していた米フロリダ州オーランドから１７日、羽田空港に帰国した。

国枝さんは、セカンドキャリアを考え、英語の習得と、米国テニス協会の車いすテニス選手の指導という目標で渡米。「生活を整えるのがまず大変だった。英語は、出発の時はもう少しできるようになると思っていたけど、そこまではまだ到達できなかったかな」と、苦笑いでの帰国となった。

米国滞在中、世界女王で２０２４年パリ・パラリンピック２冠に輝いた上地結衣（三井住友銀行）の指導に関わりながら、米国の車いすテニス選手に、パラリンピック３度の優勝の帝王学を伝授した。「戦術は教えやすいが、技術を教えるのは本当に難しい。思ったよりも大変だぞと感じていた」と、コーチの難しさも痛感しての帰国だ。

帰国後のプランは「何をやろうかというのは、具体的にはまだ見えていない」。出発前は、人生に目標を持ちたいと話していたが、それも「目標を持つということへのしばられ感は減ってきている」と、とりあえず時間をかけて探していくつもりだ。