¡Ú½©¾ì½ê¡ÛÂç¤ÎÎ¤¤ËÅÚ¡¡²£¹Ë£²¾ì½ê¤Ç£µ¸ÄÌÜ¤Î¶âÀ±ÇÛµë¡¡·©Àî¿³È½Ä¹¡Ö¹²¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê£´ÆüÌÜ¡Ê£±£·Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬ËëÆâÇìºùË²¡Ê£²£²¡á°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤Ë¤¤¤¯¤â¡¢º¸¤òº¹¤µ¤ì¤Æ¸åÂà¡£ÂÎ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇµÕÅ¾¤ÎÆÍ¤Íî¤È¤·¤Ë¶þ¤·¤¿¡£
¡¡£··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ï¿·²£¹Ë¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë£´¸Ä¤Î¶âÀ±¤òÇÛµë¡£ÇìºùË²¤Ë¤ÏÀè¾ì½ê¤«¤éÏ¢ÇÔ¤Ç¡¢²£¹Ë£²¾ì½êÌÜ¤ÇÁá¤¯¤â£µ¤Ä¤Î¶âÀ±¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤Î»ÙÅÙÉô²°¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢ÌÀÆü¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¾º¿Ê°Ê¹ß¤Î£¶¾ì½ê¤Ç£´ÆüÌÜ¤Ï£±¾¡£µÇÔ¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡Ö²¿¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½øÈ×¤Îàµ´Ìçá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££µÆüÌÜ°Ê¹ß¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö°ìÆü°ìÈÖ¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¿³È½Ä¹¤Î·©Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¶×°ðºÊ¡Ë¤Ï¡Ö¹¶¤áµÞ¤¤¤À´¶¤¸¡£¤½¤ì¤À¤±ÇìºùË²¤¬¤¤¤¤Î©¤Á¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¡£¹²¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£