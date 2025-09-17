俳優古田新太（59）が、16日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。「せりふが少ない方が得」との持論を語った。

古田は山田裕貴（34）の俳優になった経緯を聞き、自身が俳優になった理由を語った。「俺はデタラメに生きたいから俳優やってる」と答えた。山田は「なんかかっけえんだけど」と笑った。

古田は「何やってもいいわけじゃん。他人の人生生きときゃいいわけじゃん」と答えた。「しょせんアングラの人間だから、アンダーグラウンドの人間だから、こうやってラジオとかテレビとかやらせていただいてるけども、別段このあとビル出て車にひかれて死んだらそれでいいなとか思ってるもんね」と語った。

山田は「うわかっけ、それ昔から変わんないですか？」と聞くと、古田は「変わらない」と語った。「今ラジオに出ててなんだけど、ドラマやってたり、映画（山田と）2人でやってたりするけど、バイトだと思ってる」と語った。

古田は「出番が多いとか考える俳優さんもいるじゃん。ギャラ決まってんだからよ、出番少なくてせりふ少ない方がいいんだよな俺」と持論を語った。

山田は「古田さんそれ『どうする家康』でちょびっと一緒だったじゃないですか。その現場で言ってた気がする。『よかった俺、ちょっとしか出なくて』って」と過去にも同じ発言をしていたことを明かした。

古田は「いるのよ。てめぇのせりふの数数える俳優とか。『これだけしか出番がない』とかって。ギャラ決まってんだから、少ない方が得なわけよ、こっちは」と笑った。