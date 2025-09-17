吉野家に新トッピング「鬼おろしポン酢」「鬼おろしわさび」が登場

吉野家は9月17日から30日20時まで、トッピング6種類を100円（店内税込み110円、テイクアウト税込み108円）で提供する「トッピング祭」を開催する。



全国の吉野家でトッピングを特別価格で提供する企画で、ラインアップは、定番の「ねぎ玉子」「クワトロチーズ」「ねぎラー油」「キムチ」に、新登場の「鬼おろしポン酢」「鬼おろしわさび」を加えた全6種。好みに合わせて自由にカスタマイズできる。



新トッピングの「鬼おろしポン酢」は、さわやかなポン酢の風味が特長で、牛丼をはじめとするさまざまな丼や定食をすっきりとした味わいに。「鬼おろしわさび」は、きざみわさびの辛味がアクセントで、どんなメニューとも相性抜群だ。