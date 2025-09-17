二刀流で活躍する大谷翔平の起用について ロバーツ監督「彼は二人分の選手だから、もし無理をさせて何かあれば二人を同時に失うことになる」



＜2025年9月16日(日本時間17日)ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、本拠地で行われたフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては5回を無安打無失点、打っては2年連続50本となる50号ソロを含む2安打1安打と、まさに二刀流で躍動した。しかし、チームは救援陣がまたもや打ち込まれて白星を逃し、連敗を喫した。

2点を追う8回先頭の第4打席、大谷のバットから待望の一発が生まれた。救援のベテラン右腕ロバートソンの2球目、90.2マイル(約145.2キロ)のカットボールを完ぺきにとらえると、角度37度、速度113.4マイル(約182.5キロ)で飛び出した打球は430フィート(約131.1メートル)先の右翼相手ブルペンに着弾した。

2年連続50号は史上6人目(7度目)の快挙。ベーブ・ルース、マーク・マグワイア、ケン・グリフィー・ジュニア、サミー・ソーサ、アレックス・ロドリゲス。いずれもメジャー通算500本塁打を超える長距離砲と肩を並べた。

投げては5回68球で、1四球だけに強打のフィリーズ打線を抑え込む無安打無失点の快投を披露。初回、キング争いを演じるシュワーバーとの対戦では、メジャー自己最速タイの101.7マイル(約163.6キロ)をマークし、最後はスライダーで見逃し三振に仕留めた。これが今季50個目の奪三振となり、8回に50号ソロを打ったことで、史上初の「同一シーズン50本塁打、50奪三振」達成となった。

初回の第1打席は、二塁内野安打で出塁。第2、第3打席は連続三振、第5打席は投ゴロに倒れたが、まさに投打二刀流で獅子奮迅の活躍だ。しかし、4－0とリードして大谷が降板すると、2番手ロブレスキーが5連打を浴びてまさかの逆転を許してしまう。8回に大谷の50号ソロなどで試合を振り出しに戻すと、9回にはトライネンが9番マルシャンに3ランを浴びてジ・エンド。もはや、おなじみの展開で白星は遠ざかっていくばかりだ。

こんなチーム状況だけに、試合後は大谷のポストシーズンの起用法に質問が集中した。 2位パドレスも敗れたため、地区優勝へのマジックは1つ減って9。ゲーム差は2のままだが、ポストシーズンへ向け大谷の周囲が騒がしくなってきた。

＜ロバーツ監督一問一答＞

ーーこのシリーズはリリーフ陣にとって大きな試練となっているように見えますが......

明らかに彼らは自信を欠いている。全員がいい投球をしたい、機会を得たいと思っているが、必要な場面でいい球を投げられていないし、少し慎重になりすぎているところもある。

私は彼らの才能を信じているが、現状では一貫して結果を出すのに必要な自信がない。こういう地区優勝したような、粘り強く打席に立つチームと対戦する時には、いい投球を続けなければいけないし、そうでなければ必ずやられる。

ーー残りレギュラーシーズン12試合で、チームとして立て直せると思いますか？

もちろんできると思う。経験のある選手も多いし、若い選手でいいシーズンを送っている者もいる。大事なのは、過去を引きずらずすぐに切り替えること。それが彼らには難しいところだと思う。今日が新しい日で、新しいチャンスだと理解して、積極的に、自分の意思を押し通すように投げる。失敗を恐れないことだ。役割は決まっていない。電話が鳴ったら投げる準備をする。それは変わらない。だから機会を得たときには、自信を持って競いにいかないといけない。

ーー5回終了後にベンチで大谷と話していました。続投させないという話だったのですか？

我々は彼の起用に関しては一貫している。1イニングから2、3、4、5イニングと、シーズンを通して外れていない。だから今後も6回にいく準備はどうか、その感触を確かめようとした。彼は「大丈夫」と言った。ただ、5回の予定で投げさせて、良かったからといって6回に行かせることはしない。彼はあまりに重要だから。もし何かあれば、それは私が方針を変えた責任になるし、我々は今年ずっとそうしてこなかった。だから今も変えない。効率的な5イニングなら話は違ったが、今夜はハードな5回だった。だから役割通りにブルペンに任せた。

ーーつまりその会話はこの登板ではなく今後のための確認だった？

そうだ。今夜の起用はすでに決めていた。だから今後どうするかを探る意味だった。彼は何にでもオープンだが、もし会話がなければ違う状況になる。今年はずっとそうだ。彼は「二人分の選手」だから、もし無理をさせて何かあれば二人を同時に失うことになる。だから会話がなければやらない。今年やってこなかったことは今夜もやらない。

ーーこういう試合は、10月の大谷の使い方を考えるきっかけになりますか？

もちろん、首脳陣と翔平を含めた全員で「少し延ばそう」という合意があれば別の話になる。ただ、今夜は5回と決めていたので、そこで終わりだ。

ーーつまり、健康上の判断であって、野球的な判断ではなかった？

そうだ。彼に関しては来年まで、すべて健康面の判断になる。

ーー仮にポストシーズンで6回に伸ばすかという話になった場合、彼自身の意見はどれくらい影響しますか？

もちろん大きな重みがある。ただ、それは事前に全員で話し合い、イニングの負荷やアップダウンを評価する必要がある。10日前に3イニング＋αを投げたが、だからといって次は6回と単純にはいかない。そういう議論をしながら決めることになる。ポストシーズンではまた別の会話になる。

ーー監督自身、選手だったので、選手が「今勝負したい」と考える気持ちも理解できると思いますが

理解できる。ポストシーズンならなおさらだ。ただ選手は常に「自分はできる」と思うものだ。今年はトミー・ジョン明け1年目で、我々は非常に慎重に管理してきた。その結果、今日この位置にいる。結果だけを見れば「もっと投げさせられたかもしれない」と言えるかもしれないが、我々は慎重にやってきたから今がある。

ーーもし10月に6イニングまで伸ばすとしても、レギュラーシーズンではまだそれをやっていない、という点は考慮しますか？

6イニングの話であって、7回や8回ではない。だから感触を確かめたいということだ。これまで5回は投げている。

ーーブルペンはドライヤーのように今後はより限られた投手に依存していく形になりますか？

グループ全体が自信を失っているように見える。ただ、それぞれ素晴らしい投球をしてきた実績もある。大事なのは過去を手放すことだ。ブレイク（トライネン）も、5球で2アウトを取ってからダブルを浴び、3-0までいって、9番打者相手に勝負させたが、悪い球を投げてしまった。彼自身まだトライしているが、自分の意思を貫いていい球を投げ続けなければならない。

ーー今日の試合で、大谷がポストシーズンでも投手として通用するという確信を得ましたか？イニング数ではなく、効果という意味で。

そうだ。彼が素晴らしい投球をするだろうと皆感じていたが、その通りだった。グラブ側への速球の制球も素晴らしかった。スイーパーも良かった。彼らはまともなスイングができなかった。支配していた。

ーー医師の意見が最終判断になるか。

そうだ。ただ、我々はこれまで一貫して計画に従ってきた。プレーオフに入ればまた別の議論になるかもしれないが、基本は医師の判断が最優先だ。

ーー大谷はポストシーズンで外野を守る可能性もあると話していました。

彼は素晴らしいチームメイトで、優勝のために何でもやろうとしている。それはうれしい。ただ、実際にどうなるかは分からない。今季は一度も外野のフライを捕っていないからね。でも、そういう発言をしてくれたこと自体は素晴らしいと思う。

