ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏８０、伊７９ｂｐ　再び逆転
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ　　　　2.68
フランス　　　3.481（+80）
イタリア　　　3.472（+79）
スペイン　　　3.239（+56）
オランダ　　　2.845（+17）
ギリシャ　　　3.339（+66）
ポルトガル　　　3.092（+41）
ベルギー　　　3.217（+54）
オーストリア　2.986（+31）
アイルランド　2.91（+23）
フィンランド　3.05（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）