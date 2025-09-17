ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８０、伊７９ｂｐ 再び逆転
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８０、伊７９ｂｐ 再び逆転
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ 2.68
フランス 3.481（+80）
イタリア 3.472（+79）
スペイン 3.239（+56）
オランダ 2.845（+17）
ギリシャ 3.339（+66）
ポルトガル 3.092（+41）
ベルギー 3.217（+54）
オーストリア 2.986（+31）
アイルランド 2.91（+23）
フィンランド 3.05（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
