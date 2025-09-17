ＥＣＢ賃金トラッカー ２０２６年前半における賃金上昇圧力の低下と安定化を示唆 ＥＣＢ賃金トラッカー ２０２６年前半における賃金上昇圧力の低下と安定化を示唆

一時金を平滑化した交渉賃金上昇率は２０２４年が４．６％（参加国従業員の５０．１％をカバー）

２０２５年が３．２％（同４７．９％）

２０２６年前半は１．７％（２０２５年後半の２．１％、２０２５年前半の４．３％から低下）

一時金を平滑化しないＥＣＢ賃金トラッカーは２．４％ （２０２５年下半期の２．６％、２０２５年上半期の３．３％から低下）

一時金を除くＥＣＢ賃金トラッカーは２．５％（２０２５年下半期の３．３％、２０２５年上半期の４．３％から低下）

