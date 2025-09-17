アサヒビールは１７日、ノンアルコール飲料「ウィルキンソン タンサン タグソバー」を発売した。

「夜専用炭酸水」を打ち出し、お酒を飲まない層の需要の掘り起こしを狙う。２０２５年内に２０万箱の販売を目標に掲げた。

「レモンジンジャ」「ライチトニック」の２種類を用意し、コンビニでの想定価格は３５０ミリ・リットルで１８１円前後（税込み）。強炭酸の爽快感と、甘みや苦みのバランスのとれた味わいが特徴という。

同社はこれまでノンアルコールのカクテルやビールを展開してきたが、お酒好きな人が飲酒できないときの「代替品」というイメージが強く、元々飲まない人向けへの商品が少ないのが課題だった。

一方で、自社調査ではお酒を飲まない人にも「日中とは違う特別感のある商品がほしい」といった声があることがわかり、大人向けの味わいを楽しめる今回の商品を企画した。

１７日に東京都内で開いた発表会で、同社の高橋徹也スマドリマーケティング部長は「夜は普通のソフトドリンクでは物足りないという声があった。今回の商品で新たな市場を開拓したい」と話した。

近年は健康志向に加え、若者を中心にアルコール離れが進んでいる。厚生労働省の国民健康・栄養調査では、「酒をほとんど飲まない」と「飲まない（飲めない）」人が合わせて５１％に上り、２０歳代に限ると５６％を占める。

同社は２０年から、お酒を飲める人も飲めない人も一緒に楽しめるよう、ノンアルコールや低アルコール飲料の品ぞろえを拡充している。