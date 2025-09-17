G大阪vs東方足球隊 スタメン発表
[9.17 ACL2グループF第1節](パナスタ)
※19:00開始
主審:メデルベク・タイチエフ
副審:イスマイルジャン・タリプザノフ、エルドス・ムルザベコフ
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
MF 13 安部柊斗
MF 16 鈴木徳真
MF 47 ファン・アラーノ
MF 97 ウェルトン
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 51 満田誠
控え
GK 22 一森純
DF 15 岸本武流
DF 2 福岡将太
DF 21 初瀬亮
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
MF 36 山本天翔
MF 38 名和田我空
MF 44 奥抜侃志
FW 17 山下諒也
FW 23 デニス・ヒュメット
FW 7 宇佐美貴史
監督
ダニエル・ポヤトス
[東方足球隊]
先発
GK 1 イェ・ホンファイ
DF 2 カラム・ホール
DF 5 マルコ・ロレンズ
DF 19 イウ・ハオミン
DF 22 リャン・グァンツォン
MF 15 ラウ・クァンツィン
MF 16 リャン・ジェンバン
MF 27 マルコス・ゴンドラ
FW 9 大久保優
FW 33 ガオ・ミンハオ
FW 91 ジル・マルティンス
控え
GK 26 リャオ・フーユェン
GK 77 ホン・ヘイイン・アンスリー
DF 21 ダニエル・アルマザン
DF 30 ファン・ズーハオ
MF 28 シャオ・ジョン
MF 32 リン・イェンティン
MF 65 ウォン・フェイヤン
MF 7 河野大翔
MF 88 ジャン・ウェンハオ
FW 10 マノロ・ブレダ
FW 37 ジャン・グォンイン
FW 8 ホルヘ・カレオン
監督
ロベルト・ロサダ
