[9.17 ACL2グループF第1節](パナスタ)

※19:00開始

主審:メデルベク・タイチエフ

副審:イスマイルジャン・タリプザノフ、エルドス・ムルザベコフ

<出場メンバー>

[ガンバ大阪]

先発

GK 1 東口順昭

DF 3 半田陸

DF 4 黒川圭介

DF 5 三浦弦太

DF 20 中谷進之介

MF 13 安部柊斗

MF 16 鈴木徳真

MF 47 ファン・アラーノ

MF 97 ウェルトン

FW 11 イッサム・ジェバリ

FW 51 満田誠

控え

GK 22 一森純

DF 15 岸本武流

DF 2 福岡将太

DF 21 初瀬亮

MF 10 倉田秋

MF 27 美藤倫

MF 36 山本天翔

MF 38 名和田我空

MF 44 奥抜侃志

FW 17 山下諒也

FW 23 デニス・ヒュメット

FW 7 宇佐美貴史

監督

ダニエル・ポヤトス

[東方足球隊]

先発

GK 1 イェ・ホンファイ

DF 2 カラム・ホール

DF 5 マルコ・ロレンズ

DF 19 イウ・ハオミン

DF 22 リャン・グァンツォン

MF 15 ラウ・クァンツィン

MF 16 リャン・ジェンバン

MF 27 マルコス・ゴンドラ

FW 9 大久保優

FW 33 ガオ・ミンハオ

FW 91 ジル・マルティンス

控え

GK 26 リャオ・フーユェン

GK 77 ホン・ヘイイン・アンスリー

DF 21 ダニエル・アルマザン

DF 30 ファン・ズーハオ

MF 28 シャオ・ジョン

MF 32 リン・イェンティン

MF 65 ウォン・フェイヤン

MF 7 河野大翔

MF 88 ジャン・ウェンハオ

FW 10 マノロ・ブレダ

FW 37 ジャン・グォンイン

FW 8 ホルヘ・カレオン

監督

ロベルト・ロサダ