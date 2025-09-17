元日本代表MF柏木陽介氏の引退試合開催が決定!「皆さんが笑顔になれるよう、しっかり準備を進めています」
FC岐阜は17日、2023シーズン限りで現役を引退した元日本代表MF柏木陽介氏(37)の引退試合「仲間に感謝、岐阜から未来を」を12月21日(日)に開催すると発表した。
柏木氏は選手時代にサンフレッチェ広島、浦和レッズ、岐阜で活躍。日本代表として国際Aマッチ通算11試合に出場した。引退試合の開催にあたり、クラブ公式サイトを通じて次のようにコメントしている。
「12月21日に引退試合を開催させていただくことになりました」
「FC岐阜をはじめ、多くの方々にご協力いただき、こうして実現できることを心から感謝しています。サンフレッチェ広島、浦和レッズ、FC岐阜と、J1からJ3まで全てのカテゴリーを経験し、僕のサッカー人生は、たくさんの人の愛で、溢れていました。僕に出会ってくれた全ての人に感謝しています。そんな想いを、大好きな岐阜で、仲間とともに届けたいと思います」
「スタジアムに来てくださる皆さんが笑顔になれるよう、しっかり準備を進めています。みなさんにお会いできるのを楽しみにしています。一緒に岐阜を盛り上げましょう」
引退試合は12月21日(日)の14時キックオフの予定。会場は岐阜メモリアルセンター長良川競技場となる。
〜仲間に感謝、岐阜から未来を〜
️12/21(日)14:00KO
岐阜メモリアルセンター長良川競技場
【柏木陽介さんからのメッセージ️】… pic.twitter.com/WhQ8o3Cw8G