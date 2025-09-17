Number_iが、11月3日に東京ドームにて初開催される音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』のトリを担当する。

（関連：【画像】『MUSIC EXPO LIVE 2025』V.A.プロデュースのオフィシャルTシャツ販売も）

イベント当日は、アジアからグローバルに活躍するアーティストが集結。それぞれのアーティストがこの日限りのスぺシャルなミニライブを披露する。トリを務めるNumber_iも、ここでしか見られない特別なライブを披露予定だ。

また、イベントのオフィシャルTシャツの販売も決定。コンセプトストア V.A.がプロデュースし、ビンテージ感のある色合いやクラッキングプリントを用いて、イベントのグラフィックと参加アーティスト名を配した特別仕様のTシャツとなっている。先行受注期間は9月15日から9月21日となっており、当日は会場での販売も行われる。

なお、イベントのチケットは、現在LEncore先行およびプレリクエスト先行が受付中。締切は9月23日23時59分まで。

（文＝リアルサウンド編集部）