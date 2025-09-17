Kroiが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に出演したことを発表した。

◆Kroi 動画

今回披露するのはアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールのオープニングテーマとして書き下ろした「Method」。ダークさとポップさを兼ね備えた作品の世界観を彼らの感性で表現した本楽曲を、Kroiの真髄とも言える軽快なバンドセッションにて披露するという。Kroiが再登場する「THE FIRST TAKE」の第590回は、9月17日22時よりプレミア公開される。

なおKroiは、全国7都市を回るホールツアーを開催しており、チケットは一般発売中だ。

◆ ◆ ◆

◾️Kroi インタビュー

Q. 本日はどのような想いを込めてパフォーマンスされましたか。

A.俺たちは気持ちをこめて音楽をやるためにここに来ました。すごい今益田さんが熱いこと言ったんですけど、益田さんに同じくです

◆ ◆ ◆

◾️＜Kroi Live Tour 2025 - HALL＞ 2025年9月15日（月・祝） 宮城・仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール 開場17:00/開演18:00

2025年9月23日 （火・祝） 広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール 開場17:00/開演18:00

2025年9月24日（水）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 開場18:00/開演19:00

2025年10月3日（金）北海道・札幌・カナモトホール 開場18:00/開演19:00

2025年10月9日(木)埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール 開場18:00/開演19:00

2025年10月13日（月・祝）新潟・新潟県民会館 開場17:00/開演18:00 ＜Kroi Live Tour 2026 - ARENA＞

2026年1月11日(日) 大阪城ホール 開場 : 17:00 開演 : 18:00

2026年1月23日(金) 国立代々木競技場第一体育館 開場 : 17:30 開演 : 18:30

◾️＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA＞

公演詳細リンク：https://kroi.lnk.to/ASIA2025 ＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA in SEOUL＞

2025年11月7日（金）

musinsa garage

OPEN19:30 START20:00

前売り 99000KRW ＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA in TAIPEI＞

2025年11月9日（日）

Legacy Taipei

OPEN17:00 START18:00

前売り 1780TWD 当日2000TWD ＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA in BANGKOK＞

2025年11月30日（日）

BLUEPRINT LIVEHOUSE

サポートアクト：FORD TRIO

OPEN18:30 START19:00

前売り950THB 「ふぁんく らぶ」会員限定オフィシャルツアー詳細

https://kroi-fc.net/news-entry/4662/