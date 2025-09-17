《美容液級》落とすたび美肌！毛穴・くすみまでケアできる【優秀クレンジング】３選
「毎日クレンジングはしているけれど、なんだか肌が冴えない…」と感じたことはありませんか？最近は“メイクを落とすだけ”ではなく、美容液並みに毛穴やくすみまでケアしてくれる“多機能クレンジング”が続々登場しているんです。そこで今回は、大人世代の肌悩みに寄り添う【優秀クレンジング】を３つピックアップ。毛穴レスな透明感肌を叶える一歩として、ぜひチェックしてみてください。
日本初の超微粒子技術！毛穴汚れまで一掃するオイルクレンジング
「濃いメイクもするんと落ちるのに、洗い上がりはつっぱらない！」と話題なのが、オルビスの「ザ クレンジングオイル」。
▲オルビス「ザ クレンジングオイル」 120ml \2,200（税込）
ベタつきのないとろみオイルが素早くメイクに馴染み、超微粒子が毛穴の奥に入り込んで汚れを浮かせます。角栓やくすみの原因までケアできるのに、７種の美容成分でしっとり保湿。マスカラも一瞬で落ちるクレンジング力と、洗い流した後の透明感の両立はまさに“美容液級”。毎日２プッシュでも２カ月使えるコスパの良さも高ポイントです。
92％美容成分配合！しっとり潤うオイルセラムクレンジング
「落とす＋うるおす」を同時に叶えてくれるのが、ラフラの「オイルセラムクレンジング」。
▲ラフラ「オイルセラムクレンジング」 150ml \3,300（税込）
オイルとバームのいいとこどりで、するする馴染んで摩擦レス。しかもメイク落とし、洗顔、角質ケアがこれ１本で完了する多機能アイテムです。美容成分を92％も配合し、乾燥しがちな大人肌でも洗い上がりはしっとり柔らか。天然由来成分95％＆オレンジの香りで心までリフレッシュできます。ダブル洗顔も乳化も不要だから、忙しい日やバスタイムにもぴったりです。
大人の複雑なくすみにアプローチ！濃密オイルで透明感をチャージ
「普通のクレンジングでは物足りない…」という大人肌にこそ試してほしいのが、ウィルワンの「クリアクレンジングオイル」。
▲ウィルワン「クリアクレンジングオイル」 150ml オープン価格
乾燥や角層のごわつきなど、複合的に重なる大人の“くすみ要因”に着目。マンダリンオレンジ果皮エキスやドクダミエキスなどの美容液成分を配合し、洗うほどに透明感を底上げしてくれます。ウォータープルーフメイクやまつエクにも対応し、ダブル洗顔不要でOK。メイクを落とすたび、美容液を塗布したようなつるんとなめらかな肌へ導いてくれる“攻めのオイルクレンジング”です。
クレンジングを変えるだけで“肌印象”は変わる！
毎日何気なく行っているクレンジングこそ、美肌づくりの分かれ道。今回紹介した３アイテムは「落とす＋与える」を同時に叶える“美容液級”の実力派ばかりです。毛穴の黒ずみや大人のくすみに悩む方は、まずはクレンジングをアップデートしてみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞