ストレイテナーが、10月29日に発売するEP『Next Chapter EP』に先立ち、新曲「メタセコイアと月」を9月24日に先行配信することを発表した。同時に、配信用のジャケット写真も公開となった。

「メタセコイアと月」は、シューゲイズなサウンドアプローチが新鮮かつ刺激的な作品だという。ギターの壁の中で浮かび上がる、ストレイテナーの本領発揮とも言うべき、はかないメロディーが、美しさを際立たせ、聴くものを捉えて離さない楽曲になっているとのこと。

また、ジャケットはメンバーたっての希望で、イラストレーター・篠崎理一郎にオファー。月とメタセコイアが象徴的に描かれ、繊細かつ想像力を掻き立てる印象的なジャケットに仕上がっている。

▲ジャケット写真

また、11月・12月にはホールワンマンライブ＜Sad And Beautiful Symphony＞が東京、大阪で開催される。11月22日に9年ぶりのNHK大阪ホール、12月9日・10日には、5年ぶりの東京・LINE CUBE SHIBUYAでの開催となる。

■EP『Next Chapter EP』

2025年10月29日（水）リリース

予約：https://straightener.lnk.to/nextchapter_epPR ◆CD（全4曲収録）

新曲3曲＋「走る岩」（リアレンジ） ◆Blu-ray（全25曲収録）

“The Ordinary Road Tour” 2025.02.15 at Toyosu PIT

リヒトミューレ

さよならだけがおしえてくれた

Silver Lining

Graffiti

FREEZING

工場夜景

BRILLIANT DREAMER

Zero Generation

KINGMAKER

Super Magical Illusion

Exelion

SAD AND BEAUTIFUL WORLD

インビジブル

パレイドリア

雨の明日

走る岩

COME and GO

シーグラス

Toneless Twilight

Skeletonize!

From Noon Till Dawn

Melodic Storm

TRAIN

TENDER

Uncertain ◆CD＋BD

TYCT-60254 7,480円（税込） ◆CD購入特典

◾️＜Sad And Beautiful Symphony＞ 2025年

11月22日（土）大阪 NHK大阪ホール

[開場] 17:30 [開演] 18:30

[お問い合わせ] GREENS http://www.greens-corp.co.jp/ 12月9日（火）東京 LINE CUBE SHIBUYA

[開場] 17:30 [開演] 18:30

[お問い合わせ] ホットスタッフ・プロモーション https://www.red-hot.ne.jp/ 12月10日（水）東京 LINE CUBE SHIBUYA

[開場] 17:30 [開演] 18:30

[お問い合わせ] ホットスタッフ・プロモーション https://www.red-hot.ne.jp/ 詳細：https://www.straightener.net/schedule/?id=434