バレーボールの「世界選手権（2025世界バレー）」は17日、フィリピン・マニラにて予選ラウンド、プールGの第3戦が行われる。世界ランキング7位の日本は同75位のリビアと初対戦する。

第1戦のトルコ（同13位）、第2戦のカナダ（同9位）にまさかの2戦連続ストレート負けを喫して予選敗退となった日本。今季最終戦で白星をあげられるか。



■石川祐希「とても大事な一戦になる」

プールGで世界ランキングトップの日本。しかし、51年ぶりのメダルには届かず無念の予選敗退が決まった。

今季最終戦では、43年ぶりに世界バレーに出場するリビアと対戦。世界ランクでは75位と差があるものの、カナダからは第1セット、トルコからは第2セットを取っているだけに油断は禁物だ。

主将の石川祐希はカナダ戦後のインタビューで、「残り一戦あるのでしっかりと戦いたい。僕たちの来シーズンやこれからに向けてとても大事な一戦になるので、気持ちを切り替えて臨みたい」と意気込みを語った。



今シーズンの日本代表14人で臨む最後の試合で日本らしいバレーを見せることができるか。

■試合情報

日本vs.リビア

試合開始：日本時間 9月17日（水）22時30分

ライブ＆見逃し配信：U-NEXT

テレビ放送情報：TBS系列（22:40～）