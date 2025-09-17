このあと、また雨が強まりそうです。県内は18日(木)にかけて大気の状態が非常に不安定になり、大雨となるところがある見込みです。土砂災害などに警戒が必要です。



県内は、18日(木)にかけて大気の状態が非常に不安定になり、カミナリを伴った激しい雨が降り大雨となるところがある見込みです。



◆18日(木)午後6時までに予想される24時間降水量(多いところ)

中越・上越 120mm

下越・佐渡 100mm



雨雲が発達したり停滞した場合は【警報級の大雨】となる可能性があります。



気象台は、17日(水)夜遅く～18日(木)夜のはじめごろにかけて、土砂災害や河川の増水などに注意・警戒を呼びかけています。

また、18日(木)夕方にかけては落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。