　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月17日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 135(　　 135)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 211(　　 211)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 907(　　 907)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 100(　　　 0)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1000(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 810(　　 464)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 125(　　　53)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3414(　　1524)
　　　　　 　 　11月限　　　　　59(　　　 9)
　　　　　 　 　12月限　　　 60792(　 39026)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 444(　　 296)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　21(　　　11)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1414(　　 486)
　　　　　 　 　11月限　　　　　28(　　　 8)
　　　　　 　 　12月限　　　 25370(　 12876)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　32(　　　32)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 276(　　 276)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 9(　　　 9)
　　　　　 　 　12月限　　　　2390(　　2390)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 214(　　 214)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 403(　　 403)
　　　　　 　 　12月限　　　 39740(　 39740)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース