主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月17日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月17日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 135( 135)
TOPIX先物 12月限 211( 211)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 907( 907)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 100( 0)
日経225ミニ 10月限 1000( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 810( 464)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 125( 53)
日経225ミニ 10月限 3414( 1524)
11月限 59( 9)
12月限 60792( 39026)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 444( 296)
3月限 21( 11)
日経225ミニ 10月限 1414( 486)
11月限 28( 8)
12月限 25370( 12876)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 32( 32)
日経225ミニ 10月限 276( 276)
11月限 9( 9)
12月限 2390( 2390)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 214( 214)
3月限 8( 8)
TOPIX先物 12月限 12( 12)
日経225ミニ 10月限 403( 403)
12月限 39740( 39740)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
