　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月17日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2173(　　1347)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1687(　　1455)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3016(　　3012)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1442(　　1046)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 234(　　 234)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　23(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3934(　　 243)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 903(　　 413)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 619(　　 426)
日経225ミニ　 　12月限　　　　　10(　　　 0)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 231(　　 231)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1500(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2349(　　1214)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　40(　　　40)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 504(　　 324)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4407(　　2053)
　　　　　 　 　11月限　　　　　63(　　　21)
　　　　　 　 　12月限　　　 96188(　 50994)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 697(　　 499)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　14(　　　 8)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2465(　　 901)
　　　　　 　 　11月限　　　　　34(　　　 6)
　　　　　 　 　12月限　　　 43570(　 22094)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 397(　　 397)
　　　　　 　 　11月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　12月限　　　　5490(　　5490)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 770(　　 770)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　23(　　　23)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 652(　　 652)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　12月限　　　 37017(　 37017)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース