主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月17日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月17日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2173( 1347)
TOPIX先物 12月限 1687( 1455)
日経225ミニ 12月限 3016( 3012)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1442( 1046)
TOPIX先物 12月限 234( 234)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 23( 0)
TOPIX先物 12月限 3934( 243)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 903( 413)
TOPIX先物 12月限 619( 426)
日経225ミニ 12月限 10( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 231( 231)
TOPIX先物 12月限 1500( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2349( 1214)
3月限 40( 40)
TOPIX先物 12月限 504( 324)
日経225ミニ 10月限 4407( 2053)
11月限 63( 21)
12月限 96188( 50994)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 697( 499)
3月限 14( 8)
日経225ミニ 10月限 2465( 901)
11月限 34( 6)
12月限 43570( 22094)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2( 2)
日経225ミニ 10月限 397( 397)
11月限 20( 20)
12月限 5490( 5490)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 770( 770)
3月限 23( 23)
日経225ミニ 10月限 652( 652)
11月限 4( 4)
12月限 37017( 37017)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2173( 1347)
TOPIX先物 12月限 1687( 1455)
日経225ミニ 12月限 3016( 3012)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1442( 1046)
TOPIX先物 12月限 234( 234)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 23( 0)
TOPIX先物 12月限 3934( 243)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 903( 413)
TOPIX先物 12月限 619( 426)
日経225ミニ 12月限 10( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 231( 231)
TOPIX先物 12月限 1500( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2349( 1214)
3月限 40( 40)
TOPIX先物 12月限 504( 324)
日経225ミニ 10月限 4407( 2053)
11月限 63( 21)
12月限 96188( 50994)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 697( 499)
3月限 14( 8)
日経225ミニ 10月限 2465( 901)
11月限 34( 6)
12月限 43570( 22094)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2( 2)
日経225ミニ 10月限 397( 397)
11月限 20( 20)
12月限 5490( 5490)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 770( 770)
3月限 23( 23)
日経225ミニ 10月限 652( 652)
11月限 4( 4)
12月限 37017( 37017)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース