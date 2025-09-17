外国証券 先物取引高情報まとめ（9月17日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5474( 5302)
3月限 7( 7)
TOPIX先物 12月限 8956( 8956)
日経225ミニ 10月限 4953( 3953)
11月限 53( 53)
12月限 113556( 113556)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2370( 2370)
3月限 21( 21)
TOPIX先物 12月限 6010( 5540)
日経225ミニ 10月限 1929( 1929)
11月限 48( 48)
12月限 74554( 74554)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 26( 26)
TOPIX先物 12月限 345( 345)
日経225ミニ 10月限 2( 2)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 302( 244)
TOPIX先物 12月限 1678( 1554)
日経225ミニ 10月限 209( 209)
12月限 1048( 1048)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 552( 552)
TOPIX先物 12月限 992( 992)
日経225ミニ 12月限 5551( 5551)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 372( 336)
TOPIX先物 12月限 798( 798)
日経225ミニ 12月限 1067( 1067)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 750( 750)
TOPIX先物 12月限 2310( 2310)
日経225ミニ 10月限 6( 6)
12月限 11677( 11677)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 359( 359)
TOPIX先物 12月限 546( 546)
日経225ミニ 12月限 280( 280)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 244( 0)
TOPIX先物 12月限 8851( 61)
日経225ミニ 12月限 287( 287)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 34( 34)
TOPIX先物 12月限 153( 153)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 10月限 30( 30)
11月限 2( 2)
12月限 264( 264)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
