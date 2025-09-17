　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5474(　　5302)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8956(　　8956)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4953(　　3953)
　　　　　 　 　11月限　　　　　53(　　　53)
　　　　　 　 　12月限　　　113556(　113556)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2370(　　2370)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　21(　　　21)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6010(　　5540)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1929(　　1929)
　　　　　 　 　11月限　　　　　48(　　　48)
　　　　　 　 　12月限　　　 74554(　 74554)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　26(　　　26)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 345(　　 345)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 2(　　　 2)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 302(　　 244)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1678(　　1554)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 209(　　 209)
　　　　　 　 　12月限　　　　1048(　　1048)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 552(　　 552)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 992(　　 992)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5551(　　5551)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 372(　　 336)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 798(　　 798)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1067(　　1067)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 750(　　 750)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2310(　　2310)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　12月限　　　 11677(　 11677)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 359(　　 359)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 546(　　 546)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 280(　　 280)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 244(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8851(　　　61)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 287(　　 287)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　34(　　　34)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 153(　　 153)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　30(　　　30)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　12月限　　　　 264(　　 264)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース