外国証券 先物取引高情報まとめ（9月17日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 18357( 16533)
3月限 16( 16)
TOPIX先物 12月限 24010( 23909)
日経225ミニ 10月限 9578( 8078)
11月限 147( 147)
12月限 231934( 231934)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 12440( 12343)
3月限 58( 58)
TOPIX先物 12月限 18036( 17554)
日経225ミニ 10月限 6633( 6133)
11月限 96( 96)
12月限 140864( 140864)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1143( 365)
TOPIX先物 12月限 943( 863)
日経225ミニ 10月限 1018( 18)
12月限 2703( 2703)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 905( 750)
TOPIX先物 12月限 6170( 3431)
日経225ミニ 10月限 131( 131)
12月限 3526( 3510)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2905( 1964)
TOPIX先物 12月限 6443( 4951)
日経225ミニ 10月限 4( 4)
12月限 11461( 11461)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2096( 1123)
TOPIX先物 12月限 3257( 3253)
日経225ミニ 12月限 6988( 6982)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2662( 2373)
TOPIX先物 12月限 5880( 5800)
日経225ミニ 10月限 17( 17)
12月限 24686( 24686)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 529( 294)
TOPIX先物 12月限 265( 225)
日経225ミニ 12月限 1624( 1624)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 483( 0)
TOPIX先物 12月限 2640( 1970)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 811( 811)
TOPIX先物 12月限 374( 374)
日経225ミニ 10月限 99( 99)
11月限 7( 7)
12月限 1576( 1576)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 18357( 16533)
3月限 16( 16)
TOPIX先物 12月限 24010( 23909)
日経225ミニ 10月限 9578( 8078)
11月限 147( 147)
12月限 231934( 231934)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 12440( 12343)
3月限 58( 58)
TOPIX先物 12月限 18036( 17554)
日経225ミニ 10月限 6633( 6133)
11月限 96( 96)
12月限 140864( 140864)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1143( 365)
TOPIX先物 12月限 943( 863)
日経225ミニ 10月限 1018( 18)
12月限 2703( 2703)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 905( 750)
TOPIX先物 12月限 6170( 3431)
日経225ミニ 10月限 131( 131)
12月限 3526( 3510)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2905( 1964)
TOPIX先物 12月限 6443( 4951)
日経225ミニ 10月限 4( 4)
12月限 11461( 11461)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2096( 1123)
TOPIX先物 12月限 3257( 3253)
日経225ミニ 12月限 6988( 6982)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2662( 2373)
TOPIX先物 12月限 5880( 5800)
日経225ミニ 10月限 17( 17)
12月限 24686( 24686)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 529( 294)
TOPIX先物 12月限 265( 225)
日経225ミニ 12月限 1624( 1624)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 483( 0)
TOPIX先物 12月限 2640( 1970)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 811( 811)
TOPIX先物 12月限 374( 374)
日経225ミニ 10月限 99( 99)
11月限 7( 7)
12月限 1576( 1576)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース