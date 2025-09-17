　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 18357(　 16533)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 24010(　 23909)
日経225ミニ　 　10月限　　　　9578(　　8078)
　　　　　 　 　11月限　　　　 147(　　 147)
　　　　　 　 　12月限　　　231934(　231934)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 12440(　 12343)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　58(　　　58)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 18036(　 17554)
日経225ミニ　 　10月限　　　　6633(　　6133)
　　　　　 　 　11月限　　　　　96(　　　96)
　　　　　 　 　12月限　　　140864(　140864)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1143(　　 365)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 943(　　 863)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1018(　　　18)
　　　　　 　 　12月限　　　　2703(　　2703)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 905(　　 750)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6170(　　3431)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 131(　　 131)
　　　　　 　 　12月限　　　　3526(　　3510)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2905(　　1964)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6443(　　4951)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　12月限　　　 11461(　 11461)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2096(　　1123)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3257(　　3253)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6988(　　6982)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2662(　　2373)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5880(　　5800)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　17(　　　17)
　　　　　 　 　12月限　　　 24686(　 24686)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 529(　　 294)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 265(　　 225)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1624(　　1624)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 483(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2640(　　1970)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 811(　　 811)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 374(　　 374)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　99(　　　99)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　12月限　　　　1576(　　1576)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

