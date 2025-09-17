「日経225オプション」10月限プット手口情報（17日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 15( 11)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 26( 10)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万4250円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 44( 44)
ABNクリアリン証券 37( 37)
楽天証券 1( 1)
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 14( 2)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万4625円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万5000円プット
取引高(立会内)
SBI証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万3750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 15( 11)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 26( 10)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万4250円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 44( 44)
ABNクリアリン証券 37( 37)
楽天証券 1( 1)
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 14( 2)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万4625円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万5000円プット
取引高(立会内)
SBI証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース