　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万3750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　15(　　11)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万3875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万4000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　22)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　26(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万4250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　44(　　44)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　37(　　37)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　14(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万4750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万5000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

