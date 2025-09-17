この記事をまとめると ■近年のモータースポーツシーンではEVマシンが活躍し始めている ■EVモータースポーツは充電のやりくりなどで各社がしのぎを削るEV技術の闘いでもある ■発展途上とはいえEVラリーに往年の盛り上がりが戻ってくるのは時間の問題だ

近年盛り上がりを見せるEVラリーカー界隈

ラリー界隈でもEVマシンが活躍し始めていて、ラリー独特のルールで観戦してみると、じつに興味深いもの。たとえば、セクション間の充電スキームなどは各社がしのぎを削っていたりして、ラリーカーそのものの仕上がりに加え、EV技術の闘いにもなっているのです。先ごろ発表されたアルピーヌA290をはじめ、ラリーの古豪たちが走らせるEVラリーカーをご紹介しましょう。

１）アルピーヌA290ラリー

ルノー5をアルピーヌがラリーチューンといえば、ベテラン勢は胸の高まりが抑えられないはず。EV世代となったいまも、アルピーヌのアイデンティティは変わることなく、モンテカルロやコルサに映えまくりなこと間違いありません。

パッケージはFFを踏襲し、最高出力220馬力と最大トルク約300N·mを発生。ノーマルは150馬力とされているので、これだけでも痛快な走りが期待できるというもの。また、フロントにはアルピーヌ特製のLSDが装備され、これまたFFならではのシャープでクイックなターンが見られること、楽しみでなりません。

また、ラリーの本番でも機能するのかわかりませんが、外付けのスピーカーを装備してアルピーヌらしいエキゾーストを鳴らしてくれるのだとか。ギミックと知っていても、エキサイティングな走りと同時に聞こえたら、そりゃ胸躍るってものでしょう。

当初はワンメイクラリーを開催するとアナウンスされていましたが、FIAがEVラリーのエントリーレギュレーション（eRally5）を制定したこともあり、選手権での活躍も大いに期待できそうです。

２）ヒュンダイ・コナEVラリー

EVのチューニングを積極的に進めているヒュンダイ。コナEVはオーストラリアのパートナーとともに開発した4WDのWRCマシンさながらの出来栄え。それもそのはず、ニュージーランド出身のWRCドライバーであるヘイデン・パッドンが全面協力したとのことで、実戦的なカスタマイズがそこかしこに見て取れます。

搭載バッテリーは23kWhから54kWhに増量され、3基のモーターは805馬力（600kW）の最大出力を誇ります。また、モーターが2基となるラリー仕様車もあり、こちらは537馬力（400 kW）に設定され、ステージを完走できる電費を稼ぐのではないでしょうか。

なお、コナEVラリーはオーストラリア国内のヒルクライム競技などに参戦しており、すでに勝ち星を挙げているとのこと。ドライバーのパッドンは、「4輪それぞれの電力供給を調整できるため、グラベルではこれまで運転したなかで最高のラリーカー」とべた褒め。一方で、「車内が静かすぎてラリードライブの興奮がイマイチ」と、それいっちゃダメ的な発言もしています（笑）。

ABSやTCSが省かれたスパスタンEVマシン

３）オペル・モッカGSEラリー

日本国内では地味な印象のオペルですが、EU圏ではラリーの古豪として存在感を示しているようです。先ごろリリースされた電動コンパクトSUV「モッカ」をラリーカーに仕上げたモッカGSEラリーは、前述のeRally5レギュレーションに沿って開発された世界初のEVラリーカー。2026年から各地のラリーでその雄姿を観戦することができるとのこと。

ブラックとイエローをビビッドに塗りわけたコンセプトマシンは、最高出力207kW（280馬力）、最大トルク345N·mとされ、搭載バッテリーは54kWh。ラリーステージを力強く走破することが明言されています。

もちろん、SUVパッケージとはいえ、マルチプレートLSD、レーシングギヤボックス、ビルシュタインのラリー用ダンパー、ピロボール付きサスペンションなど、チューンアップは枚挙に暇がありません。

一方で、ABS、トラクションコントロールなどの電子制御アシストは競技車両らしく省かれたうえに、衝突などの急減速時には、センサーがコンマ数秒で高電圧システムを完全にシャットダウンするなど、最新のEVセーフティ機能も抜かりなく装備しています。

４）シュコダRE-X1クライゼル

シュコダは2000年にフォルクスワーゲンの完全子会社になっており、ラリーシーンではVWの後ろ盾をフル活用した活躍が目立ちます。無論、EVラリーカーでも同様で、内燃エンジン搭載マシンと互角、あるいはそれ以上の成績まで残しているのです。

ベースとなっているのはファビアというFFハッチバックで、ほとんどの歴代モデルがラリーに参戦してきたというサラブレッド。ここに、ラリーカー向けハイブリッドキットのサプライヤー、クライゼルがコラボレーションすることで実戦的なEVラリーカーが仕上がった次第。

また、VWもクライゼルとともに移動式高速充電システム「CHIMERO」を開発。ステージ間のあらかじめ決められた場所に設置しており、15分でRE-X1クライゼルを80％まで充電可能（最大200kW）だと豪語しています。これまたラリー競技での大きなアドバンテージとなっていることは想像に難くありません。

なお、実際のラリーで14SS（合計160.44km）に加え、リエゾンを含めた1戦分の総走行距離は514.33kmだったものの、純粋に電動エネルギーのみでトラブルなく完走したとのこと。

このように、EVラリーはまだまだ進化の途上とはいえ、往年の興奮が蘇ってくるのは時間の問題。EVだからといって、鼻であしらっているとエキサイティングなレースを見逃してしまいますね。