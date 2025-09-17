「日経225オプション」10月限プット手口情報（17日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 138( 138)
ビーオブエー証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 31( 31)
モルガンMUFG証券 25( 25)
JPモルガン証券 17( 17)
BNPパリバ証券 10( 10)
SBI証券 9( 9)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 105( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
◯4万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 184( 184)
モルガンMUFG証券 60( 60)
ソシエテジェネラル証券 53( 53)
JPモルガン証券 17( 17)
SBI証券 20( 16)
楽天証券 11( 11)
BNPパリバ証券 11( 11)
ビーオブエー証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
あかつき証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
UBS証券 150( 0)
シティグループ証券 150( 0)
◯4万4250円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 77( 77)
ABNクリアリン証券 45( 45)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
SBI証券 2( 0)
◯4万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
ゴールドマン証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
みずほ証券 11( 11)
BNPパリバ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
SBI証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 500( 0)
◯4万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 4( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
