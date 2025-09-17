「日経225オプション」10月限コール手口情報（17日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SBI証券 9( 9)
岩井コスモ証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 62( 62)
SBI証券 45( 37)
楽天証券 21( 21)
松井証券 9( 9)
BNPパリバ証券 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯4万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
SBI証券 29( 23)
楽天証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万4750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万4500円コール
取引高(立会内)
楽天証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
